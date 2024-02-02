رئيس وزراء كندا: نبحث فرض عقوبات على مستوطنين "متطرفين" بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (الجمعة 2-2-2024) إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين “متطرفين” في الضفة الغربية، وذلك غداة الإجراء الأمريكي بحق أربعة رجال إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وأضاف للصحفيين في واترلو بأونتاريو “نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويريد الفلسطينيون الضفة ضمن دولتهم المستقلة، غير أن إسرائيل أنشأت فيها مستوطنات يعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية مع الأرض.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أشد اضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتصاعدت المواجهات هناك بشدة منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة.

وقال ترودو “العنف في الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة والطريق نحو حل الدولتين للخطر”.