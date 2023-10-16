رئيس وزراء كندا: نشعر بقلق بالغ ونريد فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتريد فتح ممر إنساني إلى القطاع.

وأضاف أمام البرلمان “من الضروري أن يحدث هذا”.

وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وتقصفه بضربات جوية لم يسبق لها مثيل في الشدة والكثافة.

وفي وقت سابق قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في تسجيل مصور الاثنين إن لدى الحركة ما بين “200 و250 أسيرا إسرائيليا في غزة”.

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين 16\10\2023 إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لها “أهمية استراتيجية”.

وردا على سؤال من الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، والتي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري “زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية”.

وأضاف “إن أهميتها الاستراتيجية للشرق الأوسط بأكمله، والتأثير الذي يترتب على حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب”.