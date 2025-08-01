رئيس وزراء كندا يعبر عن خيبة أمله بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية

عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيابرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كارني في منشور على إكس إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر بشدة على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات. وتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الكندية وشراء السلع المحلية والاستثمار في القدرة التنافسية الصناعية وتنويع أسواق التصدير.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة، لتبرير خطوتها، عزت القرار إلى تدفق الفنتانيل عبر الحدود، على الرغم من أن كندا لا تمثل سوى واحد بالمئة من تلك التدفقات، وأنها تعمل جاهدة على تقليل كمياته بشكل أكبر.

وقال البيت الأبيض في بيان فجر الجمعة، أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35%.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية الجديدة على كندا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025.

وذكّر الرئيس الأمريكي بفشل كندا في وقف تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، فضلا عن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وردا على استمرار تقاعس كندا وانتقامها، اعتبر الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35% من أجل معالجة حالة الطوارئ الحالية بشكل فعال، حسبما قال البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن البضائع التي يتم شحنها لتجنب الرسوم الجمركية البالغة 35% ستخضع لمعدل أعلى يبلغ 40%.

وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، فإن عمليات ضبط الفنتانيل على الحدود بين كندا والولايات المتحدة في السنة المالية الحالية تجاوزت إجمالي عمليات الضبط خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة، مما يؤكد الدور المتنامي لكندا في هذه الأزمة.

ومع ذلك، كشف تحقيق أجرته وكالة الصحافة الكندية أن عمليات ضبط الفنتانيل من كندا تمثل 1.57% من إجمالي عمليات الضبط على جانبي الحدود.

هذا، وقال رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “لا ينبغي لكندا أن تقبل بصفقة سيئة.. هذا ليس الوقت المناسب للتراجع.. يجب أن نتمسك بموقفنا”.

وأعلن دونالد ترامب لأول مرة في 10 يوليو أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 35% على كندا اعتبارا من الأول من أغسطس.

ومع اقتراب الموعد النهائي، أشار الرئيس ترامب إلى أن المفاوضات مع كندا لم تكن تتقدم بالشكل الذي يرضيه.

وأفاد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي: “ليس لدينا اتفاق مع كندا وسيأتي الأول من أغسطس وسنكون قد انتهينا من معظم صفقاتنا إن لم يكن كلها.. لم يحالفنا الحظ كثيرا كندا، وأعتقد أن كندا قد تكون من الدول التي ستدفع فيها الرسوم الجمركية فقط.. إنها ليست مفاوضات حقيقية”.

وفي وقت سابق الخميس، خفف ترامب مجددا من توقعات التوصل إلى اتفاق مع كندا، قائلا إنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق مع كندا بعد أن أعلن السيد كارني يوم الأربعاء أن أوتاوا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.

هذا، وقد ترتفع الرسوم أكثر إذا اتخذت كندا إجراءات انتقامية أخرى، ومع ذلك، فهي تقتصر على عدد قليل من السلع غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، التي وقعها ترامب في ولايته الأولى وتعهد بإعادة التفاوض عليها العام المقبل.

وتتحمل كندا أيضا وطأة تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وستتأثر أيضا برسوم النحاس التي من المتوقع أن تطبق في الأول من أغسطس.