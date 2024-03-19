رئيس وزراء كندا يعبر عن قلقه من الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن رئيس الوزراء عبر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في خطط اجتياح رفح الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة والتي لاذ بها ما يزيد على نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هربا من هجوم إسرائيل في الشمال.

وقال مكتب ترودو في بيان “أعرب رئيس الوزراء عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة والتداعيات الإنسانية الخطيرة على جميع المدنيين الذين لجأوا إلى المنطقة”.

وأضاف البيان أن ترودو “أكد على أهمية تجديد الجهود نحو حل الدولتين”.

ويصوت المشرعون في كندا يوم الاثنين على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، ونددت إسرائيل بالاقتراح الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

وفي تعليقه على تصويت البرلمان الكندي، قال غانتس في منشور على إكس إن “الاعتراف أحادي الجانب (بالدولة الفلسطينية)، خاصة بعد السابع من أكتوبر، يأتي بنتائج عكسية”.