رئيس وزراء كندا يقول انه سيواصل العمل مع قطر لضمان الإفراج عن الرهائن

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إن بلاده ستواصل العمل مع قطر لضمان الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بعد إطلاق سراح أمريكيتين قبل يوم.

وأطلقت حماس سراح الرهينتين أمس الجمعة 20\10\2023، وهما أم وابنتها، اللتين اختطفتا في هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشكر ترودو قطر على مساعدتها في إطلاق سراحهما في منشور على منصة إكس.

فيما قال مارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة تأمل في إرسال قافلة ثانية من الشاحنات إلى غزة غدا الأحد في ظل نظام تفتيش ميسر يسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وأضاف جريفيث في مقابلة على هامش قمة القاهرة للسلام “أسمع عن هذا منذ منتصف اليوم لكننا نتفاوض بشأن ذلك الآن، حول أننا قد نرسل قافلة أخرى غدا، ربما أكبر قليلا، من 20 إلى 30 شاحنة”.