الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء مالطا: سنعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 8 دقائق
نشطاء ينظمون وقفة لمدة يومين تضامناً مع غزة أمام مكتب رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا بعد إعلانه أن مالطا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الأيام المقبلة، في فاليتا، مالطا، 21 سبتمبر 2025. رويترز

نشطاء ينظمون وقفة لمدة يومين تضامناً مع غزة أمام مكتب رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا بعد إعلانه أن مالطا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الأيام المقبلة، في فاليتا، مالطا، 21 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب رئيس الوزراء في مالطا أن البلاد ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، لتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول في اتخاذ هذه الخطوة.

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أمس الأحد بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة. ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا وعدة دول أخرى القرار نفسه اليوم الاثنين.

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد أعلن لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو أيار.

وللجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والعضو بالاتحاد الأوروبي تاريخ من مساندة القضايا الفلسطينية وتدعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وعاشت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزيرة لعدة سنوات.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أشاد أبيلا في منشور على فيسبوك بتسليم شحنة من الطحين تبرعت بها مالطا إلى غزة “عشية اعتراف مالطا بدولة فلسطينية”.

وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية أمر “تاريخي” وإن مالطا لا تزال ملتزمة تجاه التوصل إلى سلام في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسهم أوروبا
استقرار أسهم أوروبا مع صعود قطاع التكنولوجيا وتراجع أسهم شركات سيارات
إطفائي يعمل في موقع شركة خاصة تضررت خلال غارة جوية روسية، في زابوريزهيا، أوكرانيا، 22 سبتمبر 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم روسي على زابوريجيا
متظاهر يلوح بعلم وهو يقف فوق سيارة بالقرب من مدخل البرلمان خلال مظاهرة ضد الفساد وقرار الحكومة بحجب عدة منصات تواصل اجتماعي، في كاتماندو، نيبال، 8 سبتمبر 2025. رويترز
نيبال تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
أمين عام حزب الله نعيم قاسم
مصادر خليجية: على قاسم أن يتخلى عن سلاحه قبل مخاطبة السعودية
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!