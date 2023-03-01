رئيس وزراء ماليزيا: أزمة ميانمار تؤثر على أمن المنطقة

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الأربعاء، إن الأزمة التي تعيشها ميانمار حاليا تؤثر على أمن المنطقة ورخائها، مضيفا أنه يجب اتباع سبل جديدة لإقناع الحكام العسكريين هناك بالعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بغية تحقيق السلام.

وقال أنور بعد أن التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا إنه يتفق مع نظيره على وجوب تنفيذ خطة سلام من خمس نقاط اتفقت عليها رابطة آسيان مع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وتابع أنور “لكن سأقترح بكل تأكيد استكشاف سبل جديدة يمكن بها إقناع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بالعمل مع آسيان لحل المشكلة القائمة التي لا يمكن اعتبارها شأنا داخليا بحتا لأنها تؤثر على أمن ورخاء المنطقة”.

وتكابد ميانمار فوضى اجتماعية وسياسية واقتصادية منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة في 2021.

واتهمت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة الجيش في ميانمار بارتكاب فظائع في إطار حملة أمنية قمعية على معارضيه الذي يصفهم بأنهم “إرهابيون” يسعون لتدمير البلاد.

وتشعر رابطة آسيان، التي لديها مبدأ تتمسك به منذ فترة طويلة بالنأي بنفسها عن الشؤون السيادية للدول الأعضاء، بالإحباط المتزايد بسبب عدم تحقيق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تقدما يذكر في تنفيذ خطة للسلام جرى الاتفاق عليها بعد فترة وجيزة من الانقلاب.

ومنعت آسيان جنرالات ميانمار من حضور الاجتماعات رفيعة المستوى لكن ماليزيا التي تنتقد المجلس العسكري الحاكم هناك علنا دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأثار ذلك غضب الجنرالات في ميانمار ووصفوه بأنه تدخل من دول آسيان في شؤون البلاد.