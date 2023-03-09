الخميس 17 شعبان 1444 ﻫ - 9 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء ماليزيا السابق يقول إنه لم يرتكب مخالفات

منذ 39 دقيقة
محيي الدين ياسين

محيي الدين ياسين

A A A
طباعة المقال

قال رئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين الخميس إنه لم يرتكب مخالفات وإن هناك دوافع سياسية وراء اتهامه بالفساد.

جاءت تصريحاته بعد إعلان هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها ستوجه له غدا الجمعة 10\3\2023 عدة تهم بالكسب غير المشروع.

هذا وقال عزام باكي رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية لرويترز إن رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين سيواجه اتهامات بالفساد غدا الجمعة 10\3\2023.

ولم يذكر باكي المزيد من التفاصيل، لكنه قال إن الهيئة ستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس 9\3\2023.

ووصل محيي الدين، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهرا في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الخميس لاستجوابه.

وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر\تشرين الثاني لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وكان أنور قد أمر في العام الماضي بمراجعة لمشروعات حكومية قيمتها مليارات الدولارات وافق عليها محيي الدين، تشمل برامج لمكافحة كوفيد-19، بدعوى نقص الإجراءات الملائمة.

وسبق أن نفى محيي الدين هذه الاتهامات ووصفها بأنها ثأر سياسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية
أسواق العمل في الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً في التوظيف
زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية بأكثر من المتوقع
معظم أسواق الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع
تراجع أسهم الخليج بفعل ميل رئيس الاتحادي للتشديد

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
طوني نمر
بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"