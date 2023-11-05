رئيس وزراء ماليزيا: دمار غزة تجاوز أضرار قصف هيروشيما بقنبلة ذرية

قارن رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم، الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأميركي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية.

وقال ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد اجتماع في كوالالمبور: “أضرار القنابل في غزة تجاوزت أضرار هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية”.

وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن شكره لنظيره الياباني على التزامه دعم السلام في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية.

إشارة إلى أن ماليزيا دعمت باستمرار فلسطين وأدانت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أدانت وزارة الخارجية الماليزية بشدة الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، والتي أدت، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، إلى استشهاد أكثر من 400 شخص، ووصف الجانب الماليزي هذه الغارة بالمتعمدة.