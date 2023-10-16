رئيس وزراء ماليزيا لهنية: نرفض الضغوط الغربية لإدانة حماس

عبّر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن وقوف بلاده وتضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع غزة في معركة طوفان الأقصى، مشددًا على رفض الضغوط الغربية لإدانة حماس.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رفض ماليزيا الاستجابة للضغوط الغربية التي تمارس عليها لإدانة حماس.

وأشار إلى أنه يجري العديد من الاتصالات والخطوات مع الأطراف في المنطقة وخارجها للمساهمة في وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، أشاد هنية بالموقف الماليزي ورفضها التام الاستجابة للضغوط الأميركية أو غيرها بإدانة حماس والمقاومة، ومشيدًا بالجهود التي أجراها لوقف الاعتداءات وإدخال المساعدات.

وأكد رئيس الحركة “أننا كشعب فلسطيني نريد حقنا في الحرية والكرامة وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس وفق القرارات الدولية”.