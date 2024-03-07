رئيس وزراء ماليزيا ينتقد معايير الغرب تجاه الحرب في غزة

انتقد رئيس وزراء ماليزيا رد فعل الغرب تجاه الحرب في غزة، وفق ما أورد تقرير لرويترز.

وقال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا إن الاختلاف في رد فعل الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة يتحدى المنطق.

وأضاف أنور في كلمة ألقاها في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا “لماذا… كان الغرب صاخبا وقويا وواضحا في التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا بينما يظل صامتا تماما إزاء إراقة دماء بلا هوادة يتعرض لها الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة”.

وعبر البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أستراليا أمس الأربعاء مجددا عن القلق بشأن الوضع الإنساني “المتردي” في غزة، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في الصراع بين إسرائيل وحماس.

كما قال أنور اليوم الخميس إن محاولات احتواء صعود الصين ستؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في البلاد وزرع الفتنة في المنطقة.

وأوضح أن الدول بحاجة إلى أن تضع نفسها مكان الصين وأن تدرك كيف ينظر قادتها إلى التعزيز العسكري والنفوذ الدبلوماسي المتنامي كنتيجتين طبيعيتين لقوتها الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضاف “في نظرهم، فإن الإجراءات السلبية تجاه صعود الصين، عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا، لا تمثل إلا محاولة لحرمانهم من مكانتهم المشروعة في التاريخ”.