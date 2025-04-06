رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع بتشكيل الحكومة.. ماذا في التفاصيل؟

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، حيث قدّم خلاله أحر التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معرباً عن تمنياته للشعب السوري بمزيد من الخير والاستقرار والازدهار.

وخلال الاتصال، أكد رئيس الوزراء الماليزي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وأعرب عن استعداد ماليزيا لتشجيع شركاتها للاستثمار في سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات الطاقة، الزراعة، التعليم والتكنولوجيا.

كما أبدى إبراهيم اهتماماً بتقوية العلاقات التجارية وتوسيع التبادل بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشدداً على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والعلمية أيضاً.

وفي ختام الاتصال، وجّه رئيس وزراء ماليزيا دعوة رسمية إلى الرئيس أحمد الشرع لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.

بدوره، عبر الرئيس الشرع عن شكره العميق لموقف ماليزيا الداعم، ولتهاني رئيس وزرائها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي كجزء من رؤية سوريا للانفتاح على الشراكات الآسيوية والعالمية، وبناء مستقبل أفضل للشعب السوري.

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس الشرع ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/gdP24RkkW6 — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 6, 2025