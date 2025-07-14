رابطة ألمانية: رسوم ترامب الجمركية تغذي "حالة غموض مضر" للشركات

قالت رابطة مصنعي الآلات والمعدات الألمانية (في.دي.إم.إيه) اليوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الأمريكية بواقع 30 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها مطلع الأسبوع، ستؤدي إلى خنق الاستثمارات والتسبب في تراجع التصنيع في أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح المدير الإداري للرابطة تيلو بروتمان في بيان “يطيل تجدد التأجيل أمد حالة الغموض المضر للشركات على جانبي المحيط الأطلسي. وهذا يبطئ الاستثمار ويضعف النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد إرجاء فرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر المقبل، على الرغم من قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الواردة من الكتلة الأوروبية.

وقالت فون دير لاين” الولايات المتحدة أرسلت خطابا يضم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مالم يتم التوصل لحل عبر المفاوضات”.

وأضافت” لذلك سنقوم بتمديد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى مطلع أغسطس المقبل”.

ويأتي إعلان فون ير لاين بعدما قال ترامب السبت إنه سيفرض رسوما بنسبة 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، على الرغم من المفاوضات المستمرة.

وفي الخطاب الذي تم إرساله إلى فون دير لاين، ونشره على صفحته ” تروث سوشيال”، اشتكى ترامب من العجز التجاري” طويل الأمد والكبير والمستمر” مع الاتحاد الأوروبي، متهما الكتلة الأوروبية بتبني سياسات تجارية غير عادلة.

وكتب ترامب أن إدارته سوف تخفض نسبة الرسوم ” إذا قرر الاتحاد الأوروبي أو الدول داخل الاتحاد البناء أو التصنيع داخل الولايات المتحدة”.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي، قائلة إن المفوضية ستستمر في الإعداد لمزيد من الإجراءات المضادة خلال الأسابيع المقبلة.