رابطة الطيران الألمانية تحذر من تداعيات اقتصادية لزيادة الرسوم والضرائب

منذ ساعتين
طيران - تعبيرية

قالت رابطة الطيران الألمانية (بي.دي.إل) اليوم الاثنين إن شركات الطيران تسحب طائراتها من البلاد بسبب ارتفاع التكاليف التي تفرضها الدولة، محذرة من تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأوضحت الرابطة أن عدد الطائرات المتمركزة في ألمانيا انخفض من 190 طائرة في عام 2019 إلى 130 طائرة هذا العام، مما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو عشرة آلاف وظيفة وأربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار ) من القيمة الاقتصادية المضافة السنوية.

وذكر رئيس الرابطة ينس بيشوف “منذ 2019، ارتفعت التكاليف التي تفرضها الدولة إلى أكثر من المثلين، وصارت شركات الطيران تتجنب ألمانيا بشكل متزايد” ودعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتعافي قطاع الطيران بعد الجائحة.

وأوضحت الرابطة أن من المتوقع أن ترتفع الرسوم التي تجنيها الدولة، بما في ذلك الضرائب ورسوم مراقبة الحركة الجوية والرسوم الأمنية، بمقدار 1.1 مليار يورو إلى 4.4 مليار يورو هذا العام، مما يعوق التعافي.

وارتفع عدد المسافرين ثلاثة بالمئة فقط في النصف الأول من العام إلى 99.4 مليون مسافر، وهو أقل بكثير من النمو الذي شهده العام الماضي وبلغ عشرة بالمئة.

وتأتي ألمانيا في المرتبة 28 من بين 31 دولة أوروبية في تعافي قطاع الطيران في مرحلة ما بعد الجائحة، ووصل إشغال المقاعد إلى 87 بالمئة مقابل مستويات 2019، مقارنة بالمتوسط الأوروبي الذي وصل إلى 104 بالمئة.

(الدولار = 0.8583 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

