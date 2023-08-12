"راينميتال" الألمانية تسلم منظومة طائرات مسيرة جديدة لأوكرانيا نهاية العام

قالت صحيفة بيلد ام زونتاج نقلا عن مصادر بشركة راينميتال الألمانية إن الشركة ستسلم أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز “لونا” الجيل الجديد بحلول نهاية العام.

وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة‭ ‬سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي.

وأضافت الصحيفة أن “حزمة الطائرات المسيرة” تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.

ميدانياً، قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، السبت، إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب وسيطرت على أراض‭ ‬لم يتم الكشف عنها كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تيليغرام “هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها”.

ولم يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم.

وعلى صعيد منفصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت “نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا”. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة التقرير.

وذكرت هيئة الأركان أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.