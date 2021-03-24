رباعي الوساطة يناقش إحياء محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

ضمن الجهود الدولية المبذولة لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ، ناقش رباعي الوساطة في الشرق الأوسط -الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- ،الثلاثاء، إحياء “مفاوضات ذات معنى” بين “إسرائيل” والفلسطينيين بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

وقال الرباعي في بيان أعقب اجتماع عقده إنه يتعين على إسرائيل والفلسطينيين “الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة”.

ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر/ أيلول 2018. ففي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

وبموجب خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولم يُكتب لها النجاح، كانت واشنطن ستعترف بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزءا من إسرائيل.

وقالت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إنها تؤيد حل الدولتين وسترجع عن عدة قرارات اتخذها ترامب.

وذكرت أنها ستحث دولا أخرى على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وإن أكدت أن هذا لا يغني عن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها من نجاحات ترامب القليلة في السياسة الخارجية، اقتنصت واشنطن في أواخر العام الماضي موافقة أربع دول عربية -هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب- على البدء في تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال.