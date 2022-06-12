ربط روسيا بالأسواق الآسيوية.. ممر إيراني جديد لشحن البضائع الروسية إلى الهند

كشف مسؤول موانئ إيرانية أن شركة الشحن الإيرانية الحكومية بدأت أول نقل للبضائع الروسية إلى الهند باستخدام ممر تجاري جديد يمر عبر الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية، يوم السبت ،نقلاً عن “داريوش جمالي”، مدير محطة شحن إيرانية روسية مشتركة في أستراخان، أن الشحنة الروسية تتكون من حاويتين طولهما 40 قدماً (12.192 متر) تزن 41 طناً غادرتا سانت بطرسبرغ متوجهة إلى مدينة أستراخان الساحلية المطلة على بحر قزوين.

ولم يذكر التقرير متى غادرت الشحنة، التي وصفها بأنها نقل “تجريبي” أولي لاختبار الممر، دون أي تفاصيل أخرى حول البضائع الموجودة في الشحنة.

من أستراخان، ستعبر الشحنة طول بحر قزوين إلى ميناء أنزلي في شمال إيران، وستُنقل براً إلى ميناء بندر عباس الجنوبي على الخليج العربي. وقالت وكالة إيرنا الإيرانية إنه سيتم تحميلها من هناك على متن سفينة وإرسالها إلى ميناء نهافا شيفا الهندي.

الى ذلك، قال جمالي إن عملية النقل يتم تنسيقها وإدارتها من قبل مجموعة خطوط الشحن الإيرانية الحكومية، ومكاتبها الإقليمية في روسيا والهند، ومن المتوقع أن تستغرق 25 يوماً.

ومنذ أن فٌرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، حرص المسؤولون الإيرانيون على إحياء مشروع متعثر لتطوير ما يُسمّى بممر العبور بين الشمال والجنوب الذي يستخدم إيران لربط روسيا بأسواق التصدير الآسيوية.

وتتضمن الخطة في نهاية المطاف بناء خط سكة حديد يمكنه نقل البضائع التي تصل إلى موانئ بحر قزوين الإيرانية إلى ميناء تشابهار الجنوبي الشرقي.