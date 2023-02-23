الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
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ربع الشركات البريطانية تتوقع رفع أسعارها في مارس

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهر مسح نُشر، الخميس، انخفاضا طفيفا في نسبة الشركات البريطانية التي تتوقع رفع أسعارها في مارس آذار، مما يزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار ربما بلغت ذروتها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن 25 بالمئة من الشركات التجارية تتوقع زيادة أسعار السلع أو الخدمات التي تبيعها خلال الشهر المقبل.

وكان المكتب قد قال في يناير كانون الثاني إن النسبة بلغت 26 بالمئة.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من أعلى مستوى سجله في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

ويعتزم ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإقامة والطعام رفع الأسعار، وهي أعلى نسبة تُسجل في جميع القطاعات.

ومن بين جميع الشركات التي شملها المسح خلال الأسبوعين الماضيين، قالت 35 بالمئة منها إن تكاليف الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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