رجال إنقاذ من أوكرانيا يغادرون منطقة الحرب لإنقاذ العالقين في تركيا

وصل خبراء إنقاذ من أوكرانيا، ممن تمرسوا على جهود المكافحة في حالات الطوارئ في منطقة حرب ببلادهم، إلى مناطق الدمار الناجم عن الزلزال المدمر في تركيا للبحث عن ناجين وسط أنقاض المباني التي سُويت بالأرض ولنصب خيام وتقديم إسعافات أولية.

وقال أولكسندر خورونجي، المتحدث باسم خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا “بلدنا فيه حرب، لكننا نفهم أنه يتعين علينا المساعدة، هذه المساعدة متبادلة. ما من طريقة أخرى لإنجازها”.

وأرسلت كييف فريق إنقاذ يضم 88 فردا إلى تركيا للمساعدة في كارثة أودت بحياة 19 ألفا في أنحاء جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. ويضم الفريق متخصصين في عمليات البحث والإنقاذ وأطباء ومدربي كلاب ورجال إطفاء.

أضاف خورونجي “هذا العمل يجري باستمرار، أعددنا الذين يشاركون في مثل هذه العمليات”.

ونصب الفريق الأوكراني خياما قرب مدينة أنطاكية التركية القريبة من الحدود السورية لتوفير مأوى طارئا ووضع مولدات كهربائية لمن تسبب الزلزال في تشريدهم.

وانضم الفريق الأوكراني إلى رجال إنقاذ من تركيا وأنحاء العالم بما في ذلك من روسيا التي غزت أوكرانيا قبل عام.

وقال خورونجي “سنعمل ونبتعد قدر الإمكان عن رجال الإنقاذ الروس. أبلغنا مركز التنسيق أن أطقم الطوارئ الروسية تقع في مكان بعيد ولن يتسنى لنا مقابلتهم”.