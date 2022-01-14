رجال الشرطة الإيطالية يرفضون ارتداء هذه الكمامات.. أين هيبتنا؟

أعلنت الشرطة الإيطالية، رفضها لقرار وزارة الداخلية، بتوزيع كمامات “زهرية اللون” على رجال الشرطة، ليضعها أفراد الشرطة خلال نوبات الخدمة.

وقدمت الشرطة مذكرة احتجاجية، قائلةً إن هذا اللون يهدد بالإضرار بسمعتها وهيبتها.

وكتبت نقابة الشرطة في رسالة إلى وزارة الداخلية: “لا نفهم سبب شراء كمامات بلون يبدو من الوهلة الأولى أنه غير مناسب لإدارتنا”.

وقالت الرسالة إن هذا أمر “يثير الحيرة”، مضيفةً أنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا يجب أن يكون من السهل شراء الكمامات المناسبة.

وطالبت الشرطة بأن تكون الكمامات سوداء أو بيضاء أو زرقاء في المستقبل.

ولم تعلّق وزارة الداخلية الإيطالية بعد على اعتراض الشرطيين على الكمامات الزهرية.