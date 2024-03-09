رجب طيب أردوغان: لا فرق بين هتلر ونتنياهو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إنه “لا فرق” لديه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، وصف أردوغان مرارا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، قائلا إن حماس التي تصنّفها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة “إرهابية”، هي “حركة تحرر”.

وأكد أردوغان، خلال كلمة في إسطنبول، دعمه “الحازم” لقادة حركة حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

وقال الرئيس التركي: “لا يمكن لأحد أن يدفعنا الى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم”.

وصدرت عن أردوغان على مدى الأعوام مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، وصف إردوغان مرارا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، قائلا إن حماس التي تصنّفها الدولة العبرية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة “إرهابية”، هي “حركة تحرر”.