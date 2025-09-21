الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
رجل أعمال بارز في هونغ كونغ يطلق شركة للأصول الرقمية في آسيا والشرق الأوسط

هونغ كونغ، الصين، 4 سبتمبر 2025. رويترز

أطلق أدريان تشنغ، وهو سليل واحدة من العائلات الأكثر ثراء في هونغ كونغ، اليوم الأحد شركة جديدة تركز على القطاع الرقمي والأسواق الناشئة.

وأعلن تشنغ خلال تدشين مجموعة (ألماد) أنها ستستهدف الأصول الرقمية “والصناعات التحويلية” في قطاعات الترفيه والرياضة والإعلام والرعاية الصحية وإدارة الأعمال التجارية والسياحة الثقافية في أسواق تشمل البر الرئيسي للصين ودول رابطة (آسيان) والشرق الأوسط.

كما تستهدف المجموعة عولمة العلامة التجارية الثقافية (كيه 11)، التي توسع وحدتها للملكية الفكرية (أنايم) بالفعل في البر الرئيسي للصين والشرق الأوسط.

وأطلق تشنغ، وهو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ألماد التي أسسها، المجموعة بعد عام واحد من الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري الكبرى (نيو وورلد ديفيلوبمنت).

وقال تشنغ في بيان “مهمتنا واضحة، بناء ما يحتاجه الجيل القادم وتشكيل اقتصاد مستقبلي مليء بالإمكانيات”.

وسبق أن قدم خريج جامعة هارفارد تمويلا في مرحلة مبكرة لشركات ناشئة بما في ذلك منصة التواصل الاجتماعي الصينية (شياو هونغ شو) وشركة (إكس بانغ) لصناعة السيارات الكهربائية، ومنصة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (مايكرو كونكت) ومقرها هونغ كونغ.

