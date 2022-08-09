رجم وتسميم للقرود بسبب علاقتها بالفيروس الخطير.. والصحة العالمية تتحرك

أكّدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن مرض جدري القردة المنتشر في كل أنحاء العالم لا علاقة له بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات للاعتداء في البرازيل.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف، ردا على سؤال بشأن تقارير أوردها موقع “جي-1” الإخباري عن تعرض عشرات القردة للتسمم، وإصابة بعضها بجروح في أقل من أسبوع في محمية رو دي بريتو في ولاية ريو دي جانيرو “يحتاج الناس إلى معرفة أن انتقال (الفيروس) الحالي يحدث بين البشر”.

كما رُجمت قردة أخرى، ولوحقت وسُمّمت، في مدن برازيلية مختلفة وفق الموقع، الذي نقل معلوماته عن جمعية “رينكتاس” لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وسجّلت البرازيل أكثر من 1700 إصابة ووفاة واحدة بجدري القردة، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أكثر من 28100 إصابة و12 وفاة.

واستخدم مصطلح جدري القدرة عندما اكتشف هذا الفيروس عام 1958 لدى قردة في مختبر في الدنمارك، لكنه اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من الحيوانات، خصوصا القوارض.

وسجّلت أول إصابة بشرية عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت هاريس أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، لكن الانتشار الحالي للوباء في العالم يعزى إلى العلاقات الوثيقة بين البشر.

وتابعت أن الناس “يجب ألا يهاجموا الحيوانات” مشيرة إلى أن أفضل طريقة للحد من انتشار الفيروس هي التعرف على الأعراض، والحصول على مساعدة طبية، واتخاذ “الاحتياطات اللازمة لمنع انتقاله”.