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رحلة لطيران الإمارات تعود إلى أثينا بعد "إنذار أمني" أمريكي

منذ ساعة واحدة
طائرات لشركة "طيران الإمارات" في مطار دبي

طائرات لشركة "طيران الإمارات" في مطار دبي

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قالت مصادر بالشرطة اليونانية (الخميس 10-11-2022) إن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات كانت في طريقها إلى نيويورك من اليونان اضطرت للعودة إلى مطار أثينا الدولي بعد إنذار أمني.

وقالت مصادر بالشرطة ووسائل إعلام محلية إن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرا أمنيا للسلطات اليونانية بشأن راكب “مثير للريبة” على متن الطائرة.

وأضافت المصادر أن الطائرة استدارت عائدة بعد الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بقليل برفقة طائرتين مقاتلتين وهبطت في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس في أثينا لاجراء فحوص أمنية.

وذكرت المصادر أنه لم يُسمح لطائرة أخرى تابعة لطيران الإمارات في وقت سابق الخميس بالإقلاع من مطار إلفثيريوس فينيزيلوس إلى دبي، كما خضع جميع ركابها لتفتيش دقيق لأسباب أمنية، لكن لم يتم العثور على أي شيء يثير الريبة.

    المصدر :
  • رويترز

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