رحيل فؤاد المبزع.. رئيس تونس المؤقت في أعقاب الثورة

توفي الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع عن عمر ناهز 91 عامًا، وفق ما أعلنت السلطات التونسية اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية: “توفي مساء الأربعاء، رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس مجلس نواب الشعب الأسبق فؤاد المبزع عن عمر ناهز 91 عامًا”.

ولفتت إلى أنه بموجب الدستور، وإثر فرار الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، تولى فؤاد المبزع، بصفته رئيس مجلس النواب، رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في 15 يناير حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011 .

و”قاد المبزع البلاد خلال فترة انتقالية حساسة ولعب دورًا في ضمان استقرار الدولة خلال تلك المرحلة الانتقالية، إلى أن سلم المنصب للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الذي انتخب رئيسا من قبل المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت)”، وفق الوكالة.

والمبزع ولد في 15 يوليو/ تموز 1933 بتونس العاصمة وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بتونس في المدرسة الصادقية، ثم واصل دراسته في فرنسا حيث تخصص في القانون والاقتصاد.

وشغل المبزع عدة مناصب وزارية قبل ثورة 14 يناير منها وزارات الشباب والرياضة والصحة والثقافة والإعلام.

وعمل مديراً للأمن الوطني في الفترة يبن 1965 و1967 وترأس بلدية تونس بين 1969 و1973.

كما عمل كذلك بين 1981 و1986 كمندوب لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفير لتونس في المغرب بين 1986 و1987 .

كذلك انتُخب المبزع نائبًا في مجلس النواب لسبع ولايات متتالية منذ 1964، وتولى رئاسة المجلس من سنة 1997 حتى 2011. ​