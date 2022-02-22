رداً على اعتراف روسيا.. ألمانيا توقف عقد مشروع “التيار الشمالي 2”

أصدر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أوامره لوزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع “التيار الشمالي 2” من أجل إلغاء العقد.

وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع “التيار الشمالي 2″، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء “خطوة ضرورية”، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن رئيس قسم التعليمات في الوزارة، قيام وزارة الاقتصاد، بإيقاف عملية إصدار الشهادات لمشروع “التيار الشمالي 2”.

وتتزامن هذه التطورات مع توجه الاتحاد الأوروبي الى تبنّي عقوبات على روسيا اليوم بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتجه الى اصدار قرار تنفيذي يقضي بحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأميركيين إلى أو من أو في المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، اللتين اعترف بهما بوتن كيانين مستقلين، الاثنين.

واتهم الرئيس الاوكراني“فولوديمير زيلينسكي”، روسيا بتدمير محادثات السلام، واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مشدّدا على التزام أوكرانيا بالسلام والدبلوماسية، بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين.

ومعوّلا على حلفائه الغربيين، أعلن “زيلينسكي” أنه ينتظر خطوات “واضحة وفعالة” من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، مشيرا الى ان أوكرانيا “لا تخاف” من أحد، وواصفا خطوة الكرملين بأنها “انتهاك لسيادة ووحدة أراضي” الجمهورية السوفياتية السابقة.