رداً على العملية العسكرية الروسية.. الناتو يفعل قوة “الرد السريع”

لا تزال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مستمرة لليوم الثالث على التوالي، حيث أكدت وسائل إعلام أوكرانية سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي جديد الإجراءات الغربية ضد الغزو الروسي، قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأول مرة، تفعيل قوة الرد السريع كإجراء دفاعي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقام القائد الأعلى لحلف الناتو الجنرال تود ولترز بتفعيل القوة متعددة الجنسيات المكونة من قوات برية وجوية وبحرية وقوات العمليات الخاصة والتي يمكن أن تنتشر بسرعة.

ولا يعني تفعيل قوات الرد أن أي قوات أمريكية أو تابعة للناتو ستدخل أوكرانيا، التى ليست عضوا بالحلف، لكن قوة الرد في حالة تأهب، وليس من الواضح عدد القوات التي ستكون في قوة الرد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية للمساعدة في دعم دول الناتو، ولكنها لن تقاتل في أوكرانيا.

وتم الإعلان عن قرار تفعيل قوة الرد بعد اتصال هاتفي مع بايدن وقادة الناتو صباح الجمعة، وقال الرئيس الأمريكي، في بيان بشأن الاتصال الهاتفي، إن الناتو سيبقى موحدا لمواجهة تهديدات الرئيس الروسي فلاديميربوتين للسلم والأمن الدوليين.