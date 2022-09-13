رداً على زيارة قاآني للعراق.. قراصنة يستهدفون مواقع إيرانية

دفعة جديدة من المواقع الإلكترونية الإيرانية تسقط بيد قراصنة يعتقد أنهم عراقيون من مؤيدي الاحتجاجات الشعبية بالجارة.

واختفت مجموعة من المواقع الرسمية الإيرانية التي طالها الاختراق، من بينها موقع “بورصة طهران” وموقعي “ميناء بندر عباس” و”ميناء جابهار”.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “فريق سايبر – جي إن العراقي” مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية التي عطلت بعض المواقع الإلكترونية الإيرانية.

وأضافت أن الاختراق بسبب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني للعراق وتدخله في الشأن السياسي والأمني للبلاد.

وقالت المجموعة، في بيان صدر الثلاثاء : “نعلن مسؤوليتنا عن استهداف وتعطيل عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمؤسسات النظام الإيراني رداً على زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للعراق، وتدخله بالشأن الأمني والسياسي الداخلي”.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني قالت في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن قاآني وصل إلى مطار محافظة النجف العراقية بذريعة المشاركة مشياً على الأقدام في زيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء.

فيما أفاد ناشطون ومنصات إخبارية عراقية بأن زيارة قاآني إلى العراق تهدف إلى الاجتماع بقادة الإطار التنسيقي المدعوم من طهران والمعارض لتوجهات مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.