رداً على صواريخ حزب الله.. أميركا: وكلاء إيران يقوضون فرص السلام

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين.

وكتب جيسون في تغريدة له: “تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين… والولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

جاء ذلك فيما، أعلنت الخارجية الأميركية، الأحد، أن الولايات المتحدة قلقة لتصعيد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية على لسان مسؤول، إن “الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.

وأضافت: “على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته… هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار، عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة”.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، فيما أعلن حزب الله، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة على سوريا.

Missiles fired from Lebanon into Israel. Iran has proxies in Lebanon & Gaza that harm Israel, undermine chances for peace & threaten a better future for Palestinians. The US stands w/ Israel & fully supports its right to defend itself against all attacks.

