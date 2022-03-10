رداً على غزو أوكرانيا.. بنك أميركي كبير ينسحب من روسيا

أعلن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، الخميس، أنه سينسحب من روسيا، ليصبح أول مؤسسة كبرى في وول ستريت تنأى بنفسها عن موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم البنك في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن “غولدمان ساكس سينهي عملياته في روسيا وفق متطلبات التنظيم والترخيص”.

وأضافت “نركز على دعم زبائننا حول العالم في إدارة أو إغلاق الالتزامات القائمة في السوق وضمان مصلحة المتعاونين معنا”.

وفق أحدث تقرير سنوي له، بلغ حضور البنك في روسيا نهاية عام 2021 ما قدره 650 مليون دولار، ارتبط غالبيتها بقروض جهات خاصة ومقترضين. ولم يكشف غولدمان ساكس مزيدا من التفاصيل حول عدد موظفيه في روسيا.

من جهته، أعلن بنك سيتي غروب الأربعاء أنه “يقيم عملياته في البلاد”، وقد بلغت قيمة حضوره في روسيا 9,8 مليارات دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وكان هذا البنك قد أعلن العام الماضي أنه يسعى إلى تصفية عملياته المصرفية للأفراد في روسيا.

وكان بوتين قد انتقد قرار نظيره الأمريكي جو بايدن وقف واردات النفط الروسية، قائلا إن الولايات المتحدة تطرق اليوم أبواب دول تقع في قائمة عقوباتها طلبا للنفط.. متسائلا عن السبب الذي دعا واشطن لفرض عقوبات على هذه الدول في السابق.

وقال: إن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء. وذلك حسب رويترز.