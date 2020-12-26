ردا على إطلاق صاروخين.. الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة

قصف الجيش الاسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت، أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخين الليلة باتجاه جنوب إسرائيل .

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ مما أدى إلى إصابة مواطن وطفل بجراح طفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا التطور، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، اعتراض صاروخين أُطلقا من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: “أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، وأضاف أن “منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين”.

ولم ترد تقارير حول خسائر، في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.

وفي وقت سابق، دوت أصوات صفارات الإنذار في مدينة عسقلان والمنطقة المحيطة في قطاع غزة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر من إطلاق آخر صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.