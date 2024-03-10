ردا على بابا الفاتيكان.. وزير خارجية أوكرانيا يقول إن كييف لن ترفع "الراية البيضاء" أبدا

رد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لأوكرانيا إبداء “شجاعة الراية البيضاء” والتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا، وقال؛ إن كييف لن تستسلم أبدا.

وأدلى البابا فرنسيس بهذا التصريح في مقابلة نُشر مقتطف من نصها أمس السبت. ورد البابا على سؤال للمحاور استخدم فيه تعبير “الراية البيضاء” بقول “أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض”.

وقال كوليبا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن القوي في أي نزاع “يقف إلى جانب الخير بدلا من محاولة وضع (الطرفين) على قدم المساواة وتسمية ذلك ’مفاوضات’”.

وأضاف باللغة الإنجليزية “رايتنا باللونين الأصفر والأزرق”، في إشارة إلى علم أوكرانيا.

وأردف قائلا “هذا هو العلم الذي نحيا ونموت وننتصر به، ولن نرفع أي راية أخرى”.

وتابع قائلا “عندما يتعلق الأمر بالراية البيضاء، فإننا نعرف استراتيجية الفاتيكان هذه منذ النصف الأول من القرن العشرين،” في إشارة إلى عدم اتخاذ الفاتيكان إجراء ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف “أحث (الفاتيكان) على تجنب تكرار أخطاء الماضي ودعم أوكرانيا وشعبها في نضاله العادل من أجل بقائه”.