الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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ردا على دعم أوكرانيا.. روسيا تفرض عقوبات على 77 أمريكيا

منذ 35 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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فرضت روسيا عقوبات ، الأربعاء، على عشرات السياسيين والمسؤولين الأمريكيين فيما وصفته بأنها خطوة للرد على دعم واشنطن لكييف ورد على حزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها منعت بشكل دائم نحو 77 مواطنا أمريكيا من دخول البلاد في صدها “للأعمال العدائية” من واشنطن.

وتضم القائمة 33 من حكام الولايات الأمريكية ومجموعة مسؤولين آخرين يشغلون مراكز متوسطة في الولايات ومسؤولين اتحاديين.

أدرجت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مئات آخرين من أعضاء النخب السياسية والتجارية الروسية على قوائم العقوبات الخاصة بها منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط من العام الماضي.

وبموجب الإجراءات، تم تجميد أي أصول موجودة في المناطق الخاضعة لإدارة هذه الدول الغربية ومنعت هؤلاء الأشخاص من دخول أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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