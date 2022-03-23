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ردا على غزو أوكرانيا.. منظمة العمل الدولية توقف تعاونها مع روسيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 6:40 مساءً
شعار منظمة العمل الدولية

شعار منظمة العمل الدولية

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أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، عن وقف جميع أشكال التعاون التقني مع روسيا حتى توقف حربها في أوكرانيا.

وقررت منظمة العمل الدولية “تعليق التعاون التقني أو المساعدة من منظمة العمل الدولية إلى روسيا مؤقتاً، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ حل سلمي”، في حين تم تعليق مشاركة موسكو أيضاً في بعض الاجتماعات والمؤتمرات، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن كندا كانت اقترحت مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بغالبية 42 صوتاً مقابل صوتين وامتناع ثمانية عن التصويت.

مطالبة بوقف الهجوم

كما جاء في القرار أن “الهجوم المستمر من جانب روسيا بمساعدة الحكومة البيلاروسية على أوكرانيا يتعارض بشكل صارخ مع أهداف ومقاصد المنظمة والمبادئ التي تحكم عضوية منظمة العمل الدولية”.

كذلك دعا موسكو إلى “الوقف الفوري وغير المشروط لهجومها وسحب قواتها من أوكرانيا وإنهاء المعاناة التي تلحقها بشعب أوكرانيا، وكذلك الامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة بشكل غير قانوني ضد أي دولة عضو”.

يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919، وهي أقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتضم 187 دولة عضواً.

وتهدف المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف إلى تعزيز حقوق العمال وتشجيع فرص العمل الجيدة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

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