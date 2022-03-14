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ردا على "قصف دونيتسك".. روسيا: سندمر مصانع الأسلحة الأوكرانية

14 - مارس - 2022
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مع دخول الغزو الأوكراني يومه الـ 19، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين أن القوات الروسية ستقصف منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ردا على قصف منطقة دونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا بصواريخ “توكشا أو”.

وقال: “نعلم جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل استهدافهم بلا رحمة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن 20 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 28 عندما انفجر ما قالت إنه صاروخ أوكراني يحمل ذخيرة عنقودية في عاصمة منطقة دونيتسك، دون تقديم أدلة على ذلك.

إلا أن مسؤولين أوكرانيين نفوا تماماً التقارير الروسية، مشددين على عدم ضلوعهم بالقصف المذكور.

وكان أعلن الانفصاليون في دونيتسك شرق البلاد، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت وسط المدينة ودمرت مباني إدارية، نفت الأخيرة الأمر تماماً.

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