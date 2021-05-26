ردا على معاقبة مسؤول صيني.. بكين تمنع زعيما أمريكيا من دخول أراضيها

قالت بكين اليوم الأربعاء أنها منعت زعيما إنجيليا أمريكيا ورجل أعمال وعائلته من زيارة الصين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول صيني بزعم الاضطهاد الديني.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان إن وزارة الخارجية الصينية فرضت عقوبات على جوني مور، عضو اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، ومنعته وعائلته من دخول البر الرئيسي للصين أو المناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو.

ومور هو مؤسس شركة استشارات العلاقات العامة الأمريكية، وفقا للموقع الإلكتروني الخاص بـ USCIRF، والذي يقدم توصيات بشأن السياسة إلى الحكومة الأمريكية.

وقال تشاو في مؤتمر صحفي إن “الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، ورفع ما يسمى بالعقوبات، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال ما يسمى بالقضايا الدينية”.

وتدين الولايات المتحدة بانتظام معاملة الصين للأقلية المسلمة الإيغور في منطقة شينجيانغ أقصى الغرب. وقال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في يناير إن تصرفات الصين في شينجيانغ تشكل إبادة جماعية، وهو حكم قال خليفته أنتوني بلينكن إنه يتفق معه.

لكن الصين ترفض هذا الادعاء وتقول إنها تكافح التطرف في شينجيانغ.

وكان بلينكن في وقت سابق من شهر مايو أعلن فرض حظر على التأشيرات على مسؤول صيني سابق، يو هوي، وعائلته لتورط يو في الاعتقالات التعسفية لأتباع حركة “فالون جونغ” الروحية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا تقريرا، وهو تحديث سنوي حول الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، يوضح بالتفصيل ما قالت إنه اضطهاد الصين للأقليات الدينية.