ردًّا على "فظائع" الروس في أوكرانيا.. ليتوانيا تطرد السفير الروسي

أعلنت ليتوانيا الاثنين انها ستطرد السفير الروسي من أراضيها، وستستدعي بعثتها الدبلوماسية من موسكو، في اطار الرد على احتمال ان تكون روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في اوكرانيا. كما قررت جمهورية البلطيق ان تغلق قنصلية روسية في مدينة “كلايبيدا”.

” تدين ليتوانيا بشدة الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية العسكرية في مدن اوكرانية محتلة، بما فيها المجازر الوحشية في بوتشا”. قال وزير الخارجية “غيرياليوس لاندسبيرغيس” في تصريح اليوم الاثنين. مضيفا ان “كل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها قوات روسيا المسلحة في اوكرانيا لن تُنسى”.

واشار الى ان سفير ليتوانيا الى اوكرانيا عاد الى كييف، وان بلاده أعلمت الاتحاد الاوروبي وأعضاء حلف الاطلسي بقرارها طرد السفير الروسي، داعيا اياهم ان يقوموا بالمثل.

أمّا في لاتفيا،الجارة الليتوانية، فقد أعلن وزير الخارجية ان بلاده ستضيّق العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الفيدرالية، وقق خدمة أخبار البلطيق.

وكان شركاء أوروبيون اتخذوا مثل هذه الخطوة بالفعل، إذ قامت بلجيكا في الأسبوع الماضي بطرد 21 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس على “تويتر” إن هؤلاء الدبلوماسيين “ضالعون في التجسس والقيام بعمليات لممارسة نفوذ يهدد أمننا القومي”.