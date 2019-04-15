رد على اتهام ترمب بالتحريض ضد نائبة مسلمة

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قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لا يحاول التحريض على العنف ضد النائبة إلهان عمر، بل يسلط الضوء على ما قال منتقدو النائبة الديمقراطية إنه تاريخها من التصريحات المعادية للسامية وغيرها من التصريحات.

وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، الأحد، أن ترمب لم يقصد الإساءة للنائبة الجديدة، بحسب “أسوشيتد برس”.

واتهم كبار الديمقراطيين ترمب بمحاولة التحريض على العنف ضد عمر، المسلمة، من خلال إعادة نشر تسجيل مصور جرى تحريره يوم الجمعة تهون فيه إلهان عمر من هجمات 11 أيلول الإرهابية.

وقالت ساندرز إن ترمب “يجب ولا بد أن يتصل” بعمر، ويجب على الديمقراطيين ذلك أيضا. وجاءت تصريحات ساندرز مع برنامجي “فوكس نيوز صنداي” و”هذا الأسبوع”، على شبكة “إيه بي سي”.

المصدر سكاي نيوز عربية