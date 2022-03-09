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رسائل “تلغرام” تساهم بتدمير قافلة عسكرية روسية في أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
المركبات العسكرية دمرها الجيش الأوكراني في كييف

المركبات العسكرية دمرها الجيش الأوكراني في كييف

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تمكن جيش أوكرانيا من تدمير مركبات عسكرية روسية في كييف، وذلك بفضل رسائل تلقاها من مستخدمين مدنيين على تطبيق “تلغرام” للتراسل.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه تمكن من استهداف القافلة العسكرية الروسية بشكل فعال قرب كييف، بسبب الرسائل التي وصلت لحساب “أوقفوا الحرب الروسية” على “تلغرام”.

ونشر جهاز الأمن صورة للمركبات الروسية المدمرة إلى جانب تعليق جاء فيه: “رسائلكم عن تحركات العدو من خلال التطبيق تجعلنا نحصد جوائز يوميا”.

وأضاف: “تلقينا إحداثيات مركبات العدو في كييف، والنتيجة تحية نارية للغزاة”، حسبما نقل موقع “بزنس إنسايدر”.

والثلاثاء، أعلن الجيش الروسي وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء، بعد أيام من القصف والمواجهات مع القوات الأوكرانية.

وأوضحت الخلية المناطة بهذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالة “تاس” الروسية للأنباء: “تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية”.

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح رفع إلى السلطات الأوكرانية، التي كان عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي
  • وكالات

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