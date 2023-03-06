رسائل تهديد وقلق وتحذير.. جنود إسرائيليون يقاطعون التدريبات العسكريّة!

أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيقاطعون التدريبات العسكرية احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي يرى منتقدون أنها تهدد الديمقراطية. فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ رفض الخدمة العسكرية يمس بأساس وجود إسرائيل.

وفي رسالة بعثها 37 طيارًا من أصل 40 إلى رئيس الأركان، هدّد الموقعون بأنهم لن يتواجدوا في التدريب المقرر الأربعاء.

وقال أحد الطيارين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “سنستمر في خدمة إسرائيل الدولة اليهودية الديموقراطية في كل الأوقات وعبر الحدود، لكن قررنا أن نأخذ يوم استراحة للحديث عن الإجراءات المقلقة التي تجري في الدولة”.

هذا وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار “خطة إصلاح قضائي” تصفها المعارضة بـ”الانقلاب” من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

ومنذ أسابيع تنظم المعارضة الإسرائيلية مظاهرات دورية احتجاجًا على خطط الحكومة التي تسميها بـ”الانقلاب على القضاء”.

والشهر الماضي، هدد جنود احتياط في وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما فيما تسميه “خطط الإصلاح القضائي”.

وجاء في نص رسالة جنود الاحتياط: “نحن المحاربون القدامى في الوحدة 8200 تشرفنا بالخدمة في أكبر وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي وأكثرها تنوعًا”.

وفي إشارة إلى “خطة الإصلاح القضائي”، حذرت الرسالة من “تفكك التماسك الاجتماعي والضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة الإلغاء المتوقع للفصل بين السلطات والضرر باستقلال القضاء”.

وأضافت: “لن نتطوع لدولة قامت من جانب واحد بتغيير العقد الاجتماعي الأساسي مع مواطنيها”.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي يشعر بالقلق من أنّ الأصوات المتزايدة بين كبار جنود الاحتياط ضد الحضور إلى الخدمة احتجاجًا على خطة الحكومة لإعادة تشكيل القضاء سيضر بالنشاط العملياتي والتدريبات العسكرية”.