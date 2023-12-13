الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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رسائل حساسة وضاغطة.. بايدن يرسل مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل

منذ 7 دقائق
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

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يعتزم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان زيارة إسرائيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار الجهود الأمريكية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف “العشوائي” لغزة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون اليوم الأربعاء إن سوليفان يعتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحق هرتسوج لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وغزة.

وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويتوقع أن يحمل سوليفان “رسائل حساسة” للمعسكر الإسرائيلي، بشأن الحرب في غزة، خاصة بعد تقارير أشارت للخلاف الجديد بين الرئيس الأميركي ونتنياهو بشأن استمرار الحرب.

ويقول مسؤولون في غزة إن رد إسرائيل على هجوم حماس أدى إلى مقتل 18 ألف شخص وإصابة 50 ألفا، كما أدى إلى أزمة إنسانية في القطاع الساحلي الصغير.

وقال بايدن أمس الثلاثاء إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها “العشوائي” لغزة وإن على نتنياهو أن يتغير، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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