رسائل دعم لأوكرانيا.. بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن عند مدخل البيت الأبيض، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها الأخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

ووقف زيلينسكي إلى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم. وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية قبل أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وذكر بايدن بمضي 300 يوم من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وشعبها، مؤكدا أن بلاده والحلفاء حريصون على دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأكد بايدن أن واشنطن ستقدم بطاريات باتريوت لكييف وستدرب القوات الأوكرانية على استخدامها، مشددا على أنه يريد سلاما عادلا لأوكرانيا.

من جهته قال زيلينسكي إنه “بفضل تحسن الوضع الأمني أنا هنا اليوم في واشنطن” ، مذكرا بأن الحرب لم تنتهي بعد وومبديا في الوقت ذاته تقديره لدعم أميركا المستمر لأوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيناقشان السلام في أوكرانيا وكيفية تحقيقه.

هذا وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة ستقدم منظومات باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا لأول مرة”.

وكشف بلينكن عن “تخصيص 850 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، ومليار دولار لتطوير الدفاعات الجوية”.