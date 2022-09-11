رسائل للجزيرة.. 17 طائرة حربية صينية تعبر مضيق تايوان

على وقع التوتر المتصاعد والمستمر منذ أشهر بين بكين وتايبيه، أعلنت تايوان أن 17 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، السبت.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 43 طائرة عسكرية صينية وتسع سفن بحرية في محيط تايوان السبت، لافتة إلى أن القوات المسلحة التايوانية سارعت إلى تسيير دوريات جوية وبحرية قتالية.

كما أشارت إلى أنها نشرت أنظمة صواريخ دفاعية ردا على التهديد الصيني.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن 9 طائرات من طراز Sukhoi SU-30 وأربع طائرات أخرى من طراز Chengdu J-10 وأربع طائرات مقاتلة من طراز Shenyang J-16 تابعة للجيش الصيني عبرت جميعها الخط الأوسط لمضيق تايوان.

وفي الوقت نفسه، حلقت طائرة حربية مضادة للغواصات من طراز Y-8 في الشطر الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ)، مصحوبة بطائرة بدون طيار من طراز هاربين BZK-005 UAV، حلقت على ارتفاعات عالية.

يذكر أن بكين كثفت خلال الفترة الماضية “طلعاتها الجوية” فوق تايوان، موجهة رسائل قوية للجزيرة شبه المستقلة، بضرورة البقاء تحت الجناح الصيني.

فيما تعتبر تايبيه أن من حق سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة، تقرير مصيرهم والاستقلال نهائياً عن بكين، وهو ما ترفضه الأخيرة التي ترى الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

ولعل ما زاد من حدة التوتر في العلاقات بين الطرفين مؤخراً، تأكيد الولايات المتحدة مراراً وتكراراً دعمها لتايوان، ودعمها عسكرياً أيضا بصفقات أسلحة، بلغت قيمة أحدثها الأسبوع الماضي 1,1 مليار دولار.