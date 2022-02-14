رسائل مهمة للعاهل الأردني خلال زيارته للحدود مع سوريا

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الإثنين، تحيته لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على الحدود مع سوريا، على اختلاف مواقعها وصنوفها، ومؤكدا على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

وقال الملك عبد الله: “أنا وكل الأردنيين فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب”.

وأضاف “أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف التي مررنا بها، تحياتي للجميع والمعنويات عالية، انتهى”.

وترحم الملك، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ” على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا دفاعا عن ثرى الأردن، معربا عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وشدد العاهل الأردني على “ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا”.

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، في 16 يناير الماضي، ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية حينها قوله “في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وأوضح أن “الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري”.

وأكد المصدر أنه “وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة”.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 في المئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، الإثنين، أن تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا أدى إلى مقتل 29 شخصا من المهربين منذ مطلع العام الحالي، كما تم ضبط خلال هذه الفترة نحو 16 مليون حبة مخدرة و17348 كف حشيش.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية #الأردن pic.twitter.com/vQA1qIkICx — RHC (@RHCJO) February 14, 2022