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رسالة حادة من بن غفير لنتنياهو.. "هذا جنون"!

منذ 49 دقيقة
ايتمار بن غفير

ايتمار بن غفير

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طالب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسؤولية فيما يخص السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.

وأعطى نتنياهو، الأربعاء، موافقته للسماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والرهائن، الذين تحتجزهم حماس، بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتعليقا على ذلك، قال بن غفير في رسالة لنتنياهو: “سيدي رئيس الوزراء، كفى انسياقا خلف (بيني) غانتس”.

وأضاف: “ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس. هي مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر”.

وتابع: “إذا لم يتم إحضار الشاحنات وتفتيشها، فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش”.

وختم بن غفير رسالته بالقول: “هذا بالتأكيد ضمن مسؤوليتك وسلطتك. أدوية للمختطفين – بالتأكيد. أكسجين لحماس لمواصلة القتال – هذا جنون”.

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