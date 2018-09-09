رسالة زعيم كوريا “النووية” في طريقها إلى ترامب

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تلقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو رسالة كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ينتظرها من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو تلقى الرسالة، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تسليمها إلى ترامب.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة، أنه ينتظر رسالة “إيجابية” جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفيد بأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا تزال قائمة بعد أسابيع من توقفها.

وقال ترامب للمراسلين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية: “أعلم أن رسالة في طريقها إلي، رسالة شخصية لي من كيم جونغ أون تم تسليمها عند الحدود”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “أعتقد أن الرسالة ستكون إيجابية”.

المصدر سكاي نيوز عربية