الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة للجيش السوداني من غوتيريش

31 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 1:28 مساءً
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

A A A
طباعة المقال

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، جنرالات الجيش في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية.

وقال غوتيريش إنه “يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين يوم السبت، داعيا إلى محاسبة الجناة.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم أمس السبت، رفضا لانقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الحكومة المدنية واعلن حالة الطوارئ في البلاد.

وأوردت تقارير للجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس السبت، عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت وإصابة أكثر من 100 شخص.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟