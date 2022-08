رسالة للجيش السوداني من غوتيريش

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، جنرالات الجيش في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية.

وقال غوتيريش إنه “يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين يوم السبت، داعيا إلى محاسبة الجناة.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم أمس السبت، رفضا لانقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الحكومة المدنية واعلن حالة الطوارئ في البلاد.

وأوردت تقارير للجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس السبت، عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت وإصابة أكثر من 100 شخص.

We witnessed in #Sudan on Saturday the courage of so many people who peacefully protested military rule. The military should take heed. Time to go back to the legitimate constitutional arrangements. Reports of violence are alarming & perpetrators must be brought to justice.

