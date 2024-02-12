رسالة لموسكو.. رئيس وزراء أرمينيا: "لسنا حلفاء لروسيا في الحرب على أوكرانيا"

صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مقابلة نشرت يوم أمس الأحد أن بلاده ليست حليفة لروسيا في حربها على أوكرانيا، لكنه شدد على أن ما تقوم به بلاده من مشروعات في مجال التعاون العسكري ليس موجها ضد أي دولة بعينها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قال باشينيان إن أرمينيا لم يعد بإمكانها الاعتماد على روسيا لضمان احتياجاتها الدفاعية لأن بلاده لم تحصل على المساعدة التي كانت بحاجة إليها من موسكو.

وفي تصريحاته لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، قال باشينيان إنه أوضح منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، إن بلاده لا يمكنها أن تقف إلى جانب موسكو كحليف.

وأضاف للصحيفة “قلت، فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، نحن لسنا حلفاء لروسيا. وهذا هو الواقع.. لكنني أود أن أبلغكم أيضا بأن تعاوننا الأمني مع الولايات المتحدة أو فرنسا أو أي شركاء آخرين ليس موجها ضد شريكنا الآخر في مجال الأمن”.

وقال إن أرمينيا تقترب من فكرة العلاقات في تحالفاتها الأمنية “من خلال التحدث بشفافية تامة مع شركائنا حول أجنداتهم المشتركة”.

وأضاف أن أرمينيا ليس لديها أي نية للنظر في عضوية حلف شمال الأطلسي. وتابع ” لم نبحث تلك المسألة (عضوية الحلف) ولا نبحثها حاليا”.

وكرر أن أرمينيا تدرس ما إذا كانت ستبقى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.

يشار إلى أن أرمينيا أرسلت نهاية العام الماضي، مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا للمرة الأولى، ومن المقرر أن يصدق برلمانها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعني نظريا أنها ستكون ملزمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا وصل أراضيها.