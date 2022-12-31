رسالة لنتنياهو.. الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بالاحتلال الإسرائيلي

غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في “تاريخ إسرائيل”، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

فقد حاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

يدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

فيما قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنّ التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيدًا بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.

بالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار، بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفًا: “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه”، وقال إنّ “أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيًا غير شرعي تمامًا”.

هذا ويدعو القرار أيضًا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي، حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

إذ عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس: “لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار”.