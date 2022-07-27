الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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رسالة من آبل تكشف اختراقاً مثبتاً لهواتف موظفي الاتحاد الأوروبي

منذ 4 دقائق
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز في رسالة اطلعت عليها رويترز إن التكتل وجد أدلة على أن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية اخترق هواتف ذكية يستخدمها بعض موظفيه.

وفي الرسالة التي يعود تاريخها إلى 25 يوليو تموز، وأُرسلت إلى المشرعة الأوروبية صوفي إينت فيلد، قال ريندرز إن شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون أخبرته في عام 2021 بأن هاتفه الخاص ربما اختُرق باستخدام برنامج بيجاسوس الذي طورته شركة المراقبة الإسرائيلية (إن.إس.أو) وباعته لحكومات دول.

وجاء في الرسالة أيضا أن التحذير من شركة آبل أدى إلى فحص أجهزة ريندرز الشخصية والخاصة بالعمل بالإضافة إلى الهواتف الأخرى التي يستخدمها موظفو المفوضية الأوروبية.

وعلى الرغم من أن التحقيق لم يجد دليلا قاطعا على اختراق هواتف ريندرز أو موظفي الاتحاد الأوروبي، فقد اكتشف المحققون “مؤشرات اختراق”، وهو مصطلح يستخدمه الباحثون في مجال الأمن للإشارة إلى وجود دليل على حدوث اختراق.

ولم تقدم رسالة رينديرز مزيدا من التفاصيل. وقال مفوض العدل “من المستحيل أن نعزو هذه المؤشرات إلى مرتكب معين بكل تأكيد”. وأضافت الرسالة أن التحقيق لا يزال ساريا.

    المصدر :
  • رويترز

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